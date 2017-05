Torino, si finge invalido per festa scudetto Juventus: denunciato

Cosa non si fa per la propria squadra del cuore. Pur di assistere alla festa del sesto scudetto consecutivo della Juventus, un 52enne è andato allo stadio con un biglietto omaggio riservato ai disabili. L'uomo ha mostrato anche il documento d’identità del vero intestatario del biglietto. Il trucco, però, non ha funzionato. Fermato agli ingressi, è stato denunciato per sostituzione di persona. Dovrà pagare anche una sanzione.