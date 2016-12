Torino, neonato morto dopo circoncisione in casa: 3 arresti

I tre fermati sono di origini africane. L'udienza di convalida dell'arresto non è ancora stata celebrata. Ad operare fu un "esperto", anche lui straniero.



Il 30 maggio il bimbo era stato portato d'urgenza in ospedale dopo avere subito un arresto cardiaco a pochi giorni dalla circoncisione cui era stato sottoposto in casa. La richiesta di aiuto era arrivata da una ex scuola occupata, dove sono dislocate un centinaio di famiglie senza casa o sotto sfratto, che si riconoscono nello "Spazio popolare Neruda" a Barriera di Milano (Torino).



In quell'edificio, in via Ciriè 7, un tempo sede dell'istituto tecnico "Casale", era arrivata portando il bimbo febbricitante, la coppia ghanese, che dimora altrove a Torino. E lì i genitori ed il loro piccolo hanno trascorso la notte. "Avevano circonciso il figlio poi l'avevano bendato con una garza e gli avevano somministrato una Tachipirina", ha raccontato un occupante dello spazio Neruda.



I genitori sono stati entrambi denunciati per omicidio colposo. La donna, che ha 35 anni e da 5 vive in Italia con lo status di rifugiata, ha rivelato agli investigatori di avere somministrato al figlio una supposta di paracetamolo da 250 mg, il cui uso è consigliato solo dopo i 12 kg di peso. Anche il padre, ghanese di 33 anni, vive in Italia con lo status di rifugiato.



L'autopsia fatta sul piccolo ha rivelato che la morte è stata causata da setticemia, conseguente all'intervento di circoncisione. Sembrerebbero escluse, invece, cause legate alla supposta di paracetamolo.