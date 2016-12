Torino, incendio in un poligono di tiro: un morto e 4 intossicati

Una persona è morta e altre quattro sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato in un poligono di tiro a Perosa Argentina (Torino). Al momento dello scoppio del rogo, i cinque sarebbero rimasti bloccati in un capannone. Secondo i carabinieri, le fiamme sarebbero divampate mentre i malcapitati stavano ricaricando le armi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.