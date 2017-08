Torino, in fiamme l'ex zoo: sconosciute le cause del rogo

Un incendio è divampato a Torino nell'ex zoo al parco Michelotti. La struttura di corso Casale, lungo il fiume Po, è stata completamente invasa dalle fiamme. Nei mesi scorsi era stata occupata da un gruppo di anarchici, ma quando è scattato l'allarme, all'interno non c'era nessuno. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause del rogo; al momento non si esclude l'ipotesi del dolo.