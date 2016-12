Torino, accoltella sanitari e si barrica in casa: l'uomo voleva evitare un Tso

Un uomo si è barricato in casa, nel centro di Torino, dopo avere accoltellato uno psichiatra e un infermiere del Centro di Salute Mentale che lo aveva in cura da tempo. Sul posto è intervenuta la polizia, che lo ha convinto a farsi aprire e lo ha bloccato. L'uomo doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Molinette: non sarebbero in pericolo di vita.