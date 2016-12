Tav, giudice: De Luca non istigò

Le frasi pronunciate da Erri De Luca non erano "idonee a istigare concretamente qualcuno" a commettere reati contro il cantiere del Tav in Val di Susa. E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate dal giudice Immacolata Iadeluca del Tribunale di Torino, che ha assolto lo scrittore dall'accusa di istigazione a delinquere. De Luca era stato processato per avere definito "giusto" sabotare dei lavori per la linea ad Alta Velocità.