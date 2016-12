12 dicembre 2014 Sciopero: scontri a Milano, Torino e Roma tra forze dell'ordine e manifestanti La tensione si è ulteriormente alzata nel capoluogo piemontese quando un gruppo di autonomi ha lanciato uova e pietre contro alcuni funzionari della questura. Nella Capitale caricati i dimostranti dei movimenti per la casa che avevano occupato un edificio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:23 - Disordini e scontri a Milano e Torino tra polizia e manifestanti. Nel capoluogo piemontese, alcuni dimostranti si sono staccati dal corteo di Cgil e Uil e hanno tentato di proseguire lungo corso Regina Margherita forzando il blocco degli agenti, che hanno risposto con una carica di alleggerimento. Alcuni manifestanti sono stati fermati.

Lancio di pietre a Torino - La tensione si è ulteriormente alzata a Torino quando un gruppo di autonomi ha lanciato uova e pietre contro alcuni funzionari della questura. Un sampietrino ha sfondato il vetro di una vettura di passaggio con a bordo una giovane coppia. "Noi non ci siamo fatti nulla e per fortuna non c'era con noi nostro figlio". La pietra è finita proprio accanto al seggiolino posto sul sedile posteriore.



Tensione di fronte a Milano - Momenti di tensione si sono verificati a Milano quando il corteo dello sciopero sociale, con moltissimi studenti, è arrivato in piazza Duca d'Aosta davanti al Pirellone, sede del consiglio regionale. Sono stati fatti esplodere alcuni petardi e lacrimogeni. La polizia ha caricato i manifestanti con i manganelli.



Palazzo occupato, caricati i dimostranti a Roma - Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno caricato i manifestanti e sono entrate nello stabile occupato oggi dai Movimenti per la casa a Roma. Dall'edificio gli occupanti hanno lanciato in strada diverse bombe carta. Al primo piano sono stati rotti i vetri di una finestra. I militanti dei Movimenti per la casa lamentano "una decina di feriti e quattro fermati portati in questura".