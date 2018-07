Precipita in una grotta, ferito escursionista nel Cuneese

Soccorso alpino e speleologico in azione nelle grotte della Mottera a monte di Bossea, in val Corsaglia (Cuneo), per un escursionista che si è ferito al capo, sembra in modo non grave, durante alcune manovre di corda. Mobilitate squadre di soccorritori speleologici con personale sanitario. Le operazioni hanno coinvolto anche squadre di soccorritori alpini poiché l'imbocco della grotta si trova a monte di un percorso particolarmente impervio.