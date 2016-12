Piemonte, operazione 'ndrangheta

Operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta nelle province di Torino e di Asti. Gli investigatori hanno eseguito 14 arresti su ordine di custodia cautelare spiccato dal gip del capoluogo piemontese. Per due l'accusa è di tentata estorsione in concorso, con l'aggravante del metodo mafioso, per le altre 12 di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.