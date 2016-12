Omicidio Matilda, assolto ex compagno della madre: dopo 11 anni resta il mistero sulla bimba di 23 mesi

Antonio Cangialosi, l'ex compagno di Elena Romani a processo per la morte della figlia della donna, è stato assolto per non avere commesso il fatto. A undici anni di distanza, resta dunque senza un colpevole l'omicidio della piccola Matilda Borin, morta a 23 mesi nel 2005 a Roasio, nel Vercellese, per un violento colpo alla schiena. "Una assoluzione che fa male - commentano i legali della donna - ma faremo appello".

"In quella villetta, a Roasio, erano presenti due persone. Matilda non può essersi inferta da sola le ferite mortali". Lo ha detto l'avvocato Roberto Scheda, difensore di Elena Romani con il collega Tiberio Massironi, al termine del processo con rito abbreviato che ha assolto l'ex compagno della donna, Antonio Cangialosi, per la morte della bimba di 23 mesi avvenuta nel 2005. "Per Matilda quello di oggi non è ancora il giorno della giustizia", ha aggiunto il legale.



La mamma di Matilda: "Io voglio giustizia" - "Questa non è la verità, ma andiamo avanti perché voglio giustizia per la mia bambina". Lo afferma Elena Romani, la mamma della piccola Matilda. "In quella casa eravamo in due ed io non ho fatto nulla", ricorda la donna, che rivela di avere avuto un presentimento sulla sentenza di oggi. "Non ci aspettavamo una decisione diversa, purtroppo...".