Novara, il gemello senza farmaci e pediatra: per la burocrazia non esiste

"Se avessimo saputo di questo problema avremmo invertito i nomi, farlo adesso è complicato. E così siamo prigionieri della burocrazia", raccontano i genitori dei gemellini a La Stampa. Il padre, Syed Yasir Abbas, è arrivato in Italia dieci anni fa dal Pakistan e vive a Novara con la moglie, Syeda Talat. Hanno il permesso di soggiorno e un lavoro regolare.



La pratica con la richiesta del codice fiscale è stata spedita a Roma il 9 ottobre e da allora, a distanza di 5 mesi, non è ancora tornata. Intanto, però, la vita di Ashtar è sempre più complicata. Senza codice fiscale non può fare gli esami di rito previsti per i neonati, non ha pediatra né medicine. La famiglia non ha diritto di richiedere per lui il bonus bebè né dichiarare la sua esistenza nell'Isee.



"I gemellini - dice il papà - sono nati all'ospedale di Novara e sono iscritti all'anagrafe del municipio: ci sono tutti i documenti che lo provano. Sono coinvolte tutte le amministrazioni pubbliche italiane che possono confrontare i dati. Perché non lo fanno? Non sembra Europa, di solito queste cose succedono in Pakistan".