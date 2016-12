Maltempo Piemonte: un morto, chiesto lo stato di calamità naturale | Paura anche in Lombardia e Liguria

Maltempo nellʼImperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle 1 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 2 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 3 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 4 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 5 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 6 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 7 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. 8 di 8 Ansa Ansa Maltempo nell'Imperiese, la frazione di Monesi rischia di scivolare a valle L'intera frazione di Monesi, nel Comune di Mendatica (Imperia), rischia di slittare a valle a causa di un'enorme frana sviluppatasi a monte. Nel piccolo centro vivono solo due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e un'altra con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora. leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non mi arrischio a quantificare i danni, ma ci sono attività commerciali, turistiche e industriali compromesse, per non parlare delle infrastrutture che hanno ceduto e della ferrovia Ceva-Ormea interrotta per una frana", ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte. Secondo Chiamparino "sono anche evidenti i risultati dell'ottimo lavoro di prevenzione che la Protezione civile ha fatto in questi anni, ottimamente organizzata e qualificata. Un grazie sentito ai volontari e ai professionisti impegnati nella gestione dell'emergenza in tutto il Piemonte, che stanno facendo un prezioso e insostituibile lavoro a tutela della nostra comunità".



Frana monte, crollano le case disabitate - Un vasto movimento franoso sta facendo crollare alcune case di vacanza, disabitate, nella frazione Monesi di Mendatica (Imperia). Lo stesso fenomeno minaccia anche la frazione di Piaggia, nel comune di Briga Alta (Cuneo), al confine tra le due Regioni. Sono state sfollate con l'elicottero otto persone.



Nel piccolo centro in provincia di Imperia vivono soltanto due persone. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero e una con cui ha disposto il divieto di soggiorno e dimora: i proprietari delle "seconde case" si erano recati a Monesi per controllare la situazione e sono stati fatti allontanare.



"Sta scendendo una parte di montagna e porta via tutto ciò che trova: case e strada. Tutto il versante sta scivolando nella valle sottostante, il centro abitato e? interessato da continue frane e smottamenti", ha detto il sindaco Piero Pelassa. "Le piogge di questi giorni - ha aggiunto - hanno gonfiato e appesantito il terreno, si sono aperte fessure, una casa del centro storico e' stata lesionata e gli abitanti sfollati, la viabilità è compromessa e questo complica anche i soccorsi.



Allerta rosso per rischio piena Po in Lombardia - L'ondata di maltempo spaventa anche la Lombardia. La sala operativa della Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta rosso per quanto riguarda il rischio di piena del Po nella bassa pianura occidentale. Le zone a rischio sono le province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia. Preallarme, con codice arancio, per la bassa pianura orientale, nelle province di Cremona e Mantova.