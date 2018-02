Cuneo, quatto bambini non vaccinati esclusi dall'asilo

Per quattro bambini della provincia di Cuneo non vaccinati niente più asilo. Questa la decisione presa dalla responsabile del comprensorio scolastico degli alunni raggiunti dalla "negazione di accesso ai servizi per l'infanzia". I genitori, che non hanno presentato i documenti per l'imminente vaccinazione, hanno annunciato battaglia, sostenuti dai comitati No-vax.