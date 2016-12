24 ottobre 2014 Asti, morte Elena Ceste: indagato il marito per omicidio volontario Come annunciato da "Mattino 5", i carabinieri si sono presentati a casa di Michele Buoninconti per consegnargli un avviso di garanzia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:02 - Svolta nelle indagini sulla morte di Elena Ceste, la casalinga di Costigliole d'Asti scomparsa il 24 gennaio e trovata morta sabato non lontano dalla sua abitazione. Il marito della donna, Michele Buoninconti, è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Come annunciato dalla trasmissione "Mattino 5", venerdì mattina i carabinieri si sono presentati a casa di Buoninconti per consegnargli un avviso di garanzia.

L'avviso di garanzia è un "atto dovuto". Il provvedimento, secondo quanto appreso da fonti vicine all'inchiesta, è connesso all'autopsia sui resti della donna. L'esame verrà effettuato sabato ad Alba (Cuneo) da Francesco Romanazzi, direttore della medicina legale, che ha ricevuto l'incarico dalla Procura di Asti.