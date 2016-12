Torino, sushi bar al posto di una chiesa

20:22 - Quella di Pasqua potrebbe essere l'ultima messa nella chiesa Metropolita Ortodossa, in corso Inghilterra a Torino. Costruita dalle suore della Consolata a inizio Novecento, nel 2004 è stata venduta a una società immobiliare. Che, dopo averla data in comodato gratuito alla comunità ortodossa, ora vuole vendere l'edificio a una catena di sushi bar. A lanciare l'allarme è padre Paolo Giordana, parroco dal 2010.

"Mi auguro - dice - si trovi una soluzione per salvare un pezzo di storia torinese". "Al di là del nostro specifico interesse, quello di avere un luogo di culto, da torinese mi preme anche che una testimonianza della storia della città non vada persa", aggiunge padre Giordana. Davvero curiosa la storia della chiesa parrocchiale di Santa Maria Consolatrice e San Massimo, situata al civico 35 di corso Inghilterra.



Nel 2010 la chiesa Metropolita Ortodossa d'Europa l'ha salvata dall'abbandono. "L'edificio è stato venduto dai proprietari e ora c'è un hotel residence - racconta padre Paolo -. Noi l'abbiamo ripulita a nostre spese e riconsacrata. Ora, però, il contratto di comodato d'uso gratuito è scaduto e la proprietà sembra avere altre intenzioni per questo luogo di culto". La legge italiana prevede che le chiese consacrate non possano essere distratte dal culto, ma l'articolo 831 del codice civile, secondo comma, riguarda solo la Chiesa cattolico-romana. "Ora l'unica speranza - conclude il parroco ortodosso - e' che la Sovrintendenza intervenga per bloccare il cambio di destinazione d'uso. Consegnerò domani le chiavi ai proprietari, domenica prossima non so dove celebrerò la messa".