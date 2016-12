Stamina, la mamma di Nicole contro Vannoni: che shock video di mia figlia

12:08 - Grazia Neri, la madre della piccola Nicole, la bimba di 11 anni affetta fin dalla nascita da una paralisi celebrale infantile, attacca Davide Vannoni, il guru del metodo Stamina: "È come se mi avessero rubato mia figlia. Me l'hanno gettata in piazza, con tutta la sua sofferenza. È stato uno shock vedere quel video su Internet. Vannoni ha usato mia figlia senza scrupoli, ma io non ho certo paura di lui". La donna di Torino racconta tutto il dolore legato all'esperienza e lo sconforto provato nel vedere violata la propria intimità familiare con quel filmato, fatto rimuovere dal garante della Privacy, pubblicato nei giorni scorsi da Vannoni.