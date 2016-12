Pubblicizzato sul web, ignoto al Fisco: scoperto resort abusivo in Piemonte

10:39 - Ignoto al fisco, ma ampiamente pubblicizzato su internet e con ottime recensioni: così un complesso alberghiero di lusso sulle colline del Monferrato ha portato avanti per 5 anni la sua attività abusiva, fino a quando è stato scoperto dalla Gdf di Novi Ligure (Alessandria). Categoria 4 stelle superior con piscina, suites di primo livello e ampio parco, era diretto da un cittadino nord europeo ed era gestito da personale straniero e tutto in nero.

L'operazione delle Fiamme Gialle, denominata "Black Resort", ha scoperto che tre società si sono susseguite nella gestione della struttura alberghiera. Con sede in Lombardia e nell'Alessandrino, sono risultate tutte evasori totali e riconducibili al medesimo imprenditore.



L'alternanza delle diverse aziende, dotate di differenti sedi legali e compagini societarie, è servita proprio ad eludere il Fisco e ad ostacolare la ricostruzione del volume d'affari non dichiarato dell'hotel, ora quantificato, grazie all'ausilio degli accertamenti bancari, in oltre 1.300.000 euro.



L'albergo, inoltre, era sprovvisto delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande, nonostante venisse servito regolarmente il trattamento di pensione completa. Nel corso degli anni, poi, sono state omesse sistematicamente le comunicazioni agli organi di pubblica sicurezza sui clienti.



Il titolare del resort abusivo, segnalato all'autorità giudiziaria, sarà inoltre sanzionato per i numerosi illeciti fiscali ed amministrativi commessi.