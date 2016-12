Omicidio Matilda, l'ex fidanzato della madre non andrà a processo

17:49 - Il gip di Vercelli, Paolo Bargero, ha confermato il non luogo a procedere nei confronti di Antonio Cangialosi per la morte di Matilda, la bimba di 23 mesi uccisa nel 2005 in una villetta di Roasio (Vercelli). La decisione, dopo l'assoluzione della madre, Elena Romani, ha fatto seguito alla richiesta della Procura di rinviare a giudizio il suo ex. "Cangialosi non potrà mai sottrarsi alla giustizia divina", ha commentato la Romani.