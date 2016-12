14 aprile 2014 Morta RU486, Nas in ospedale a Torino

Autopsia non chiarisce causa decesso Per chiarire le cause del decesso della 37enne saranno necessari nuovi esami. La procura di Torino ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:12 - I carabinieri del Nas di Torino hanno effettuato un sopralluogo all'ospedale Martini, dove mercoledì una donna di 37 anni è morta dopo un'interruzione di gravidanza volontaria con la pillola RU486. Sull'episodio la Procura ha aperto un'inchiesta. L'autopsia non ha chiarito le cause del decesso, disposti nuovi esemi istologici e tossicologici.

La procura di Torino, a cui si sono rivolti i sanitari dell'ospedale in cui è avvenuto il decesso, ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo, a carico di ignoti. Per avere i risultati dei nuovi esami, necessari a chiarire le cause della morte della 37enne, saranno necessarie alcune settimane.



Anche il ministero della Salute ha aperto un fascicolo, chiedendo una relazione alla Regione Piemonte.