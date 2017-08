Pescara del Tronto città fantasma, è rimasto solo il macellaio Antonio

La casa di Antonio ha ceduto, si è salvato solo il piano terra e lì continua a vivere. "L'ho fatta con le mie mani. Sto tranquillo" commenta riferendosi alla solidità dell'abitazione, per poi raccontare il vero volto del paese: "Se la Regione Marche non prende coscienza di quello che è davvero è accaduto qua, non si va da nessuna parte. Qui in inverno eravamo 80, sono morte quasi 50 persone. Fai tu la proporzione".



Di tutte le case sono rimasti in piedi solamente due tetti, tutto il resto si divide in briciole e detriti più grossi. Nell'azzeramento del centro non sono state risparmiate le attività produttive: "E dove devo andare? Devo stare con gli animali che mi sono rimasti. Ci hanno dato la tensostruttura che sostituisce le stalle ad aprile. Ma qui a gennaio c'erano tre metri di neve, non c'era alcuna possibilità di arrivare. Mi sono morti 40 tra capretti e pecore".