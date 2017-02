Pedofilia, Papa Francesco: "Come può un prete causare tanto male?"

"Come può un prete, al servizio di Cristo e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto male?". E' la domanda che il Papa si pone nella prefazione al libro in cui lo svizzero Daniel Pittet racconta gli abusi di un sacerdote. Francesco chiede perdono per i preti pedofili, "una mostruosità assoluta, un orrendo peccato", e ricorda che è dovere della Chiesa far prova di estrema severità coi sacerdoti che tradiscono la loro missione.