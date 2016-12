Pedinava Martina Colombari in spiaggia Fiorentino denunciato per stalking

Partiva da Firenze per raggiungere le spiagge di Riccione e scattare centinaia di fotografie a Martina Colombari. Un commerciante 40enne è finito nei guai, denunciato per stalking, dopo che nella sua macchina fotografica sono state trovate le immagini dell'ex Miss Italia al mare. L'uomo era ossessionato dalla Colombari da alcuni mesi, tanto da pedinarla durante le vacanze e i soggiorni al mare.

Lo stalker è stato sorpreso nel pomeriggio di giovedì all'altezza dei bagni numero 29-30, dove la showgirl si trovava in compagnia della famiglia. La stessa Colombari, come riporta in Resto del Carlino, aveva confessato al marito Alessandro Costacurta e al titolare dei bagni di sentirsi in pericolo per il pedinamento.