Pavia, divorziano e ora lui paga gli alimenti anche per il cane

Sempre più casi in Italia - Storie di cani contesi e di alimenti "in scatola" da pagare come sentenza vuole. Questo caso in provincia di Pavia non è il primo, e non sarà neanche l'ultimo. Se non ci sono figli, sempre di più i coniugi, aspiranti ex, si disputano i beni e persino l'affidamento del cucciolo di casa. Per gli avvocati non è più una novità. A Milano come a Roma, tanto al nord quanto al sud, si litiga e si discute sulle sorti degli animali. I giudici, ormai stabiliscono orari di visita, rette mensili, obblighi di assistenza e cura.