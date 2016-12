Papa Francesco: tragica realtà dei migranti come quella di Gesù

Il presepe collocato in Piazza San Pietro richiama "la triste e tragica realtà dei migranti sui barconi diretti verso l'Italia. Nell'esperienza dolorosa di questi fratelli e sorelle, rivediamo quella del bambino Gesù, che al momento della nascita non trovò alloggio e venne alla luce nella grotta di Betlemme". Lo ha detto il Papa sottolineando come sia "un messaggio di fraternità, di condivisione, di accoglienza e di solidarietà".