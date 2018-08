Papa a Mattarella: Italia custodisca valore matrimonio e famiglia

"Invoco sulla nazione italiana copiosi doni di lungimiranza e sapienza per continuare ad apprezzare e custodire il valore del matrimonio e della famiglia". Lo scrive Papa Francesco in un telegramma inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver lasciato l'Italia per recarsi in Irlanda per l'incontro mondiale delle Famiglie. "Guardiamo con interesse al suo viaggio in Irlanda", ha risposto Mattarella.