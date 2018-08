Palermo, picchiato dopo aver fatto un'avance a una ragazza: identificati i due aggressori

"Sporco negro, torna a casa tua", queste le parole che i due aggressori avrebbero usato contro Davide Mangiapane, un ragazzo originario di San Giovanni Gemini (Agrigento) dove vive e lavora come ballerino. Il padre fuori dall'ospedale racconta ai cronisti che secondo lui si è trattato di un'aggressione razzista. I carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere e identificato i due presunti aggressori non hanno però al momento contestato l'aggravante razziale.



La rissa è avvenuta in un pub di Lercara Friddi, alcuni testimoni parlano di un apprezzamento fatto da Davide a una ragazza e il fidanzato di quest'ultima che ha reagito in maniera aggressiva. Un pugno in faccia che ha fracassato la mandibola della vittima e poi, nonostante fosse a terra svenuto, altri calci e pugni. Per Davide una prognosi di 30 giorni. Il suo paese si è però mobilitato e sui social si diffondono video a suo sostegno in cui tutti i concittadini dicono "anche io sono nero".