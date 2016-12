Palermo, parla il carabiniere "eroe": ho fatto semplicemente il mio dovere

E' uno scatto che parla. Questo carabiniere ha tra le braccia una bambina di un anno, mentre di spalle si vede chiaramente il camion che ha investito la mamma della piccola che è stata trasportata immediatamente in ospedale. Siamo a Palermo: lui si chiama Cosimo Giuliani, ha 49 anni ed è padre di due gemelli di tre anni. Non appena arrivato sul posto si è immediatamente preso cura della piccola Alice tenendola in braccio e coccolandola per oltre un'ora. Poco dopo la foto ha fatto il giro del web, ma lui non si sente speciale: "Ho fatto solo il mio dovere", dice ai microfoni di News Mediaset. Ma per molti è un eroe.