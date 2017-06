Gli sarà forse sfuggito qualche fuorigioco, ma non certo per la vista, perchè, se per l’Inps era cieco al cento per cento, la palla in campo la vedeva bene, anzi benissimo, tanto da fare il guardalinee nei campionati di calcio dilettantistico. Così, un 58enne di Padova, percepiva l’assegno di invalidità e, nei fine settimana, si dedicava a questo svago, spostandosi da una parte all’altra del campo in perfetta autonomia e alzando la bandierina all’occorrenza, per segnalare eventuali irregolarità di gioco.