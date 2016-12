San Giuliano di Puglia, il sindaco: "Rischio bancarotta, vendo il Comune"

"Comune in vendita": è l'annuncio provocatorio di Luigi Barbieri, sindaco di San Giuliano di Puglia, il paesino molisano devastato dal terremoto tredici anni fa. Allora, nel crollo delle scuola elementare morirono 27 alunni e una maestra. Una tragedia per cui il tribunale ha individuato cinque responsabili, oltre al Comune, stabilendo risarcimenti per 35 milioni di euro.



"Gli altri condannati non hanno nessun bene, perciò la responsabilità ricade interamente sul municipio", ha spiegato il primo cittadino, che ha fatto ripetuto appelli al premier Matteo Renzi e ai ministeri perché intervengano in sostegno del Comune: inutilmente, perché nessun fondo è stato inserito nella legge di Stabilità.