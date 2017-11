Maltempo, codice "arancione" sulla fascia costiera molisana

Emesso avviso di allerta per criticità idrogeologica con codice "arancione" dalla Protezione civile del Molise. Previsti fenomeni per le prossime 12-18 ore. Annunciata l'intensificazione delle precipitazioni sulla fascia costiera (zona di allerta C). La sala operativa regionale ed il centro funzionale seguiranno l'evolversi della perturbazione H24.