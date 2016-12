Modena, a tre anni salva il papà che era svenuto in casa

La bambina coraggiosa - Simone era in casa con sua figlia, mentre metteva a posto dei vestiti in un armadio, ha sentito un colpo fortissimo alla nuca e poi il buio... Una pesantissima anta di legno gli era crollata addosso. Sua figlia Lucrezia, quando ha visto il padre riverso a terra, svenuto, privo di sensi, senza pensare un attimo ha fatto una rampa di scala, è salita al piano di sopra e ha suonato ad una vicina di casa. In modo "serio e professionale", racconta Simone, ha detto alla signora: "Il mio papà si è fatto male e non sta bene, scendi un attimo con me che ti faccio vedere". E così, grazie a lei, sono scattati i soccorsi e l'uomo è stato portato in ospedale.