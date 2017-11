Mistero della Valtellina, il marito muore e la moglie sparisce

Il mistero della Valtellina rimane ancora irrisolto. Lo scorso 2 novembre, a Cosio Valtellino, il 55enne Nicola Pontiggia è stato trovato morto schiacciato da un tir sul posto di lavoro dove ha prestato servizio per 27 anni. Nelle stesse ore la moglie Svetlana Balica è sparita nel nulla. A Pomeriggio Cinque è intervenuto in esclusiva il padre dell’uomo: "Purtroppo non sappiamo niente, non posso dire mezza parola perché non so nulla se non che la morte di mio figlio sia stata un incidente". Tra la coppia nessun problema, come dichiara sempre l’uomo: "Andavano d’accordo, erano tornati 15 giorni fa dalla Moldavia". Un matrimonio apparentemente felice come testimoniato anche da alcuni vicini di casa: "Erano una coppia tranquilla, lei lo accompagnava alla macchina ogni mattina prima di andare a lavoro".