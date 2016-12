Rosaria Aprea era il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Ora però è lei la protagonista di un azione brutale: avrebbe tentato di investire con l'automobile il suo ex compagno, un imprenditore 34enne, che l'ha denunciata per stalking. La Aprea, Miss Eleganza 2014, era stata ridotta in fin di vita da Antonio Caliendo, un altro suo ex fidanzato, nel 2013.