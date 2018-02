Milano, ecco come sarà il parco dell’Innovazione nell’area Expo

L’area Expo di Milano è pronta a vivere una seconda vita grazie ad un progetto che trasformerà il milione di metri quadrati dell’intera zona in un parco dell’Innovazione ad alta densità di tecnologia. A spiegare il progetto è l’architetto Carlo Ratti a capo del Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology (Mit) che si è aggiudicato assieme al gruppo di real estate Lendlease il concorso per la trasformazione dell’area di Expo Milano 2015. "Ci sono tre aspetti con cui verrà trasformata l’area, il decumano diventerà un grande parco lineare, con la natura che torna al centro della città, la parte bassa degli edifici diventerà un common ground, uno spazio condiviso aperto alla città e a chiunque voglia entrare e godere del sito", spiega l’architetto a Striscia la Notizia. Infine c’è l’aspetto legato alla mobilità: "È uno dei pochi siti al mondo pensato in relazione alla nuova mobilità basata sull’autonomia". Lo sviluppo durerà molti anni ma il sito sarà già attivo il prossimo anno con l’arrivo di Human Technopole e il Campus delle facoltà scientifiche dell’Università di Milano.