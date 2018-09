Milano, è guerra ai "furbetti della metro": arrivano le barriere alte quasi 2 metri

A chi non è capitato nella stazione della metropolitana di vedere persone che scavalcano i tornelli per non pagare il biglietto. A breve però non sarà più possibile farlo a Milano perché l'Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, ha dato il via a un nuovo progetto contro i "furbetti" della metro. I vecchi tornelli verranno sostituiti da barriere alte 1,80 metri: in tre stazioni arriveranno entro il 2019.