Migranti, Unhcr: "Sulla Diciotti persone vittime di torture e abusi" | Salvini: "Ue non mantiene patti su accoglienza"

Ue: "Contatti con Stati membri per soluzione al più presto" - Una portavoce della Commissione Ue per la migrazione, intanto, fa sapere che sul caso della nave Diciotti, "i contatti con gli Stati membri sono ancora in corso, siamo al lavoro per trovare una soluzione al più presto".



Salvini: "Ue non mantiene patti su accoglienza" - Sull'accoglienza dei migranti l'Unione europea non rispetta i patti, "non c'è". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che dei 450 immigrati sbarcati a luglio a Pozzallo "solo la Francia ha mantenuto l'impegno, accogliendone 47 sui 50 promessi". Gli altri Paesi - Germania, Portogallo, Spagna, Irlanda e Malta - ne hanno accolti "zero". Il ministro invita poi l'Europa a indagare su La Valletta che, secondo i racconti dei migranti, li accompagna verso l'Italia e poi "li abbandona in condizioni di pericolo".