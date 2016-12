Mez, Rudy Guede unico colpevole?

19:16 - Rudy Guede è ormai l'unico in carcere per l'omicidio di Meredith Kercher, dopo la decisione della Cassazione che ha scagionato per sempre Amanda e Raffaele. A dicembre del 2009 è stato condannato per omicidio in concorso, con rito abbreviato, a 16 anni: l'impronta di sangue sul cuscino in camera di Meredith era la sua, il dna riferito alla violenza sessuale sulla studentessa inglese, le molte tracce hanno inchiodato l'ivoriano alla scena del delitto. Ma Rudy ha sempre affermato di non aver ucciso Meredith, e che qualcun altro era presente in casa, due sconosciuti, aveva detto ai giudici, che accoltellavano Mez mentre lui era in bagno. Per questo rimane un dubbio: se Rudy è stato condannato per omicidio in concorso e non come autore materiale del delitto, chi ha ucciso allora Meredith?

Mez, Guede resta l'unico colpevole

Intanto in carcere a Viterbo fa palestra, studia per l'ultimo esame prima della laurea in scienze sociali storiche, pensa la futuro. Il detenuto modello Rudy Guede, oggi 28 anni di cui 8 trascorsi dietro le sbarre, ha un solo obiettivo, e lo ripete spesso: "Voglio essere dimenticato". E' concentrato sul suo domani: tra poco potrà uscire e usufruire dei permessi, perché ha già scontato la metà della pena.