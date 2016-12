Meteo, tempo stabile fino a mercoledì

10:31 - Dopo un weekend decisamente gradevole grazie all'alta pressione, l’inizio della settimana vedrà ancora giornate stabili e soleggiate soprattutto al Centrosud. Le cose cambieranno a partire da mercoledì quando una perturbazione, la numero 1 del mese di ottobre, porterà un peggioramento al Nord e in Toscana. Tra giovedì e sabato episodi di instabilità potranno coinvolgere anche il Centrosud.

OGGI TEMPO STABILE E SOLEGGIATO - Oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con isolati banchi di nebbia in rapido dissolvimento sulle pianure di Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio ancora bel tempo soleggiato quasi ovunque, con più nubi sulle zone alpine di Piemonte e Valle d’Aosta e in Sicilia e Sardegna orientale. In serata possibili deboli piogge sulle Alpi occidentali. Venti moderati orientali in Sardegna.



TEMPERATURE STAZIONARIE - Le temperature massime non subiranno variazioni di rilievo. Previsti nel pomeriggio 23°C a Torino e Venezia, 24°C a Milano, Verona e Bologna, 25°C a Roma, Lecce e Grosseto, 26°C a Catania e Firenze, 28°C a Alghero e Sassari. I valori al Nord e nelle regioni tirreniche del Centro sono sopra la media di 2-4 gradi. Al Sud i valori sono invece leggermente al di sotto della norma.



MARTEDÌ NUVOLE IN AUMENTO AL NORD - Martedì si avvicinerà alla nostra Penisola la perturbazione numero 1 del mese di ottobre che in queste ultime ore si trova in prossimità delle Baleari. Nel dettaglio avremo prevalenza di tempo stabile e soleggiato al Sud e sulla Sicilia, sulle regioni centrali adriatiche, Lazio e bassa Toscana, per tutto il giorno; temporanei passaggi nuvolosi sulla Sardegna. Al mattino e al pomeriggio, poco nuvoloso lungo le coste venete e sull'Emilia Romagna; sul resto del Nord e sull'alta Toscana nuvoloso sin dal mattino con iniziali deboli piogge sul ponente ligure; nel pomeriggio qualche pioggia sulle Alpi occidentali, Genovese e Appennino piacentino; tra sera e notte piogge più diffuse al Nordovest, più nubi sul Nordest. Temperature: in lieve rialzo le minime al Nord e sulla Sardegna. Venti moderati di Scirocco su Sardegna e mar Ligure, moderati settentrionali su basso Adriatico e Ionio.



MERCOLEDÌ PIOGGE A INIZIARE DAL NORDOVEST - Mercoledì l’alta pressione subirà un attacco nel suo fronte nord-occidentale e inizierà a sgonfiarsi. La perturbazione numero 1 tra mercoledì e venerdì percorrerà quasi tutta la Penisola. Mercoledì al mattino piogge, a tratti deboli, al Nordovest e Toscana. Nel resto del Centrosud ampie schiarite, con una giornata nel complesso piuttosto buona. Nel pomeriggio le piogge più intense si concentreranno su tutto l’arco ligure e su media e alta Toscana, qualche pioggia anche in Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. A fine giornata piogge in esaurimento al Nordovest (a parte la Liguria). In serata ancora qualche pioggia su Liguria di levante, Toscana, Emilia Romagna, alto Adriatico e Sardegna nordoccidentale. Nella notte piogge anche su alto Lazio, Umbria e nord delle Marche. Temperature in calo al Nord e Toscana a causa delle piogge. Nei giorni successivi la fascia piovosa si dirigerà verso il Sud con fenomeni principalmente a carattere di rovescio: nell'ultima parte della settimana, infatti, il tempo vedrà un miglioramento al Centronord, mentre su buona parte delle regioni meridionali prevarrà una certa instabilità con il rischio di numerosi temporali e un clima autunnale.