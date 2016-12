27 agosto 2016 12:42 Meteo, tempo soleggiato e afa in aumento Temperature oltre la media, ma nuova fase temporalesca anche in pianura da lunedì sera

"Il campo di alta pressione che ricopre buona parte dell'Europa centro-meridionale e il Mediterraneo impedirà il passaggio di perturbazioni sul nostro Paese ancora per qualche giorno. La massa d'aria di origine subtropicale che alimenta questo anticiclone favorirà inoltre una lieve generale intensificazione del caldo nel fine settimana, con valori in generale superiori alla norma del periodo e con un clima tendenzialmente più afoso da domenica nelle regioni settentrionali. Nel corso della prima parte della prossima settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si conferma un temporaneo cedimento dell’alta pressione e una fase di instabilità al Nord e al Centro tra martedì e mercoledì".

Le previsioni sulle zone terremotateDurante la notte le temperature sono scese considerevolmente facendo registrare minime di 12°C ad Amatrice e Accumoli, 14°C a Pescara del Tronto, 15°C ad Arquata e Rieti. Continua ad essere molto accentuata l’escursione termica tra il giorno e la notte: nell’arco delle 24 ore si registrano differenze anche di 15°C, con nottate fredde e pomeriggi molto caldi, aggravando la situazione sanitaria nelle zone colpite dal terremoto.

Sulle regioni centrali condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il settore, con cielo sereno ovunque al mattino e qualche nuvola in formazione nel corso del pomeriggio sulle zone montuose. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita, con notevole escursione termica tra il primo mattino e il pomeriggio. Le temperature massime previste: Amatrice 27°C, Arquata 26°C, Pescara del Tronto 26°C, Accumoli 28°C, Rieti 32°C. Venti deboli.

Le previsioni di sabatoSabato tempo soleggiato e caldo su quasi tutto il Paese. Nel pomeriggio sviluppo di una modesta nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, più significativa su quelli di Calabria e Sicilia, con occasionali e brevi temporali sui monti dell’isola. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte fin verso 32-33 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Venti deboli, ancora localmente moderati settentrionali su Ionio e Canale d’Otranto, ma in attenuazione nella seconda parte della giornata. Mare Ionio mosso, in prevalenza poco mossi gli altri bacini. Indice di affidabilità delle previsioni è elevato da Nord a Sud, IdA tra 95 e 99.

Le previsioni di domenicaDomenica tempo ancora soleggiato e caldo su quasi tutte le regioni. Al mattino un po’ di nuvolosità tra Calabria tirrenica, Sicilia e sulle Alpi centrali. Nelle ore più calde del giorno nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi alpini e prealpini, su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia, dove non si esclude del tutto la possibilità di sporadici scrosci di pioggia tra il pomeriggio e la sera più probabili sulla Sila. Verso sera non si esclude qualche breve rovescio anche nelle zone di confine della Lombardia e dell’Alto Adige. Temperature leggermente al di sopra della norma, in molti casi fino a 31-32 gradi. Picchi di 33-34 gradi nelle zone interne e di valle e nelle regioni centrali tirreniche. Venti di debole intensità, con locali rinforzi da Ovest nel Canale si Sicilia. Mari calmi o poco mossi.