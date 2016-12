25 luglio 2016 11:00 Meteo, tempo instabile e rischio temporali Da venerdì anticiclone africano: in arrivo una nuova ondata di caldo intenso

Nella prima parte della settimana osserveremo condizioni di instabilità atmosferica che in maniera più o meno marcata interesseranno molti settori del nostro Paese. Tutto ciò per via del lento passaggio di una perturbazione (la numero cinque del mese) accompagnata da un vortice di bassa pressione che si trova attualmente sul Mar Tirreno. Anche se non mancheranno dei prolungati momenti soleggiati, il rischio di temporali sarà dietro l’angolo fino a giovedì, in un contesto climatico comunque consono al periodo, quindi con temperature prossime alla media. Da venerdì si conferma la rimonta dell’alta pressione africana sul bacino del Mediterraneo: aumenterà quindi il rischio di altre ondate di calore che probabilmente si avvicenderanno fra la fine di questo mese e la prima parte di agosto.

Previsioni per lunedìTempo instabile già dal mattino con qualche rovescio o temporale possibile al Nordest, su Romagna e Marche; schiarite ampie, invece, al Nordovest e nei settori ionici. Nel corso della giornata i temporali saranno più diffusi e interesseranno soprattutto le Alpi centro-orientali, le Venezie, l’Emilia centrale, le zone interne del Centrosud con sconfinamenti sui settori tirrenici compresi quelli delle Isole maggiori e la zona del Golfo di Taranto. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia. Temperature in lieve calo sulle regioni tirreniche, al Sud e in Sicilia, in rialzo altrove. Previsti 34 gradi per Taranto, 33 gradi a Piacenza, Verona, 32 gradi per Brescia, Milano, Bologna, Bolzano, Trento, Treviso, Firenze, Crotone, Lecce, 31 gradi per Bergamo, Novara, Venezia, Grosseto, Reggio Calabria, 30 gradi per Torino, Udine, Pisa, Roma, Bari, Catania, Messina, Cagliari, Olbia, 29 gradi per Aosta, Cuneo, Genova, Rimini, Ancona, Perugia, Viterbo, Brindisi, Lamezia, Alghero, Sassari, 28 gradi per Imperia, L’Aquila, Pescara, Rieti, Catanzaro, Napoli, Palermo, Trapani e 24 gradi per Campobasso.