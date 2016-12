Meteo, temperature in calo e tempo variabile sull'Italia

16:28 - L'arrivo della nuova perturbazione di gennaio ha fatto scomparire dalla scena il campo di alta pressione a favore di una circolazione depressionaria che richiamerà diversi impulsi di aria fredda i quali tenderanno a riportare gradualmente una condizione climatica più in linea con la stagione e tempo variabile da un giorno con l'altro.

Questa spiccata variabilità si traduce in una previsione ancora incerta; probabilmente le masse d'aria gelida rimarranno al di là dei nostri confini andando al massimo a sfiorare le Alpi e pertanto nei prossimi giorni non andremo incontro né a ondate di gelo né a nevicate in pianura. A metà settimana comunque la formazione di una circolazione ciclonica anche intensa nei pressi della nostra Penisola porterà maltempo per un paio di giorni in molte regioni.



Le previsioni per domenica - Deciso miglioramento con schiarite sempre più ampie al Nord e in Toscana, in parte anche su Umbria, nord delle Marche e Sardegna, a parte le ultime nevicate mattutine sulle Alpi orientali. Le piogge si concentreranno sul resto del Centrosud, anche a carattere di rovescio o temporale nell'area del basso Tirreno. La neve cadrà solo sulle cime più elevate dell'Appennino abruzzese.



Temperature in calo, specie al Centronord; valori ancora oltre la norma al Sud grazie all'insistenza di venti meridionali. Previsti 18 gradi per Messina, Reggio Calabria, 17 gradi per Palermo, Catania, Lamezia, 16 gradi per Taranto, Lecce, Brindisi, Bari, 15 gradi per Trapani, Napoli, Crotone, 14 gradi per Olbia, Cagliari, Catanzaro, 13 gradi per Alghero, Pescara, Grosseto, Firenze, Ancona, Trieste, 12 gradi per Sassari, Potenza, Roma, Pisa, Rimini, Genova, 11 gradi per Perugia, Venezia, Udine, Treviso, Bologna, Imperia, 10 gradi per Viterbo, Rieti, Verona, Milano, Bergamo, 9 gradi per Campobasso, 8 gradi per Torino, Novara, Cuneo, Brescia, 7 gradi per Piacenza, 6 gradi per Trento, Bolzano, Aosta.



Rischio valanghe elevato - Il rischio valanghe rimane elevato anche nella giornata di oggi. In base ai dati forniti dagli esperti coordinati dall'AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) oggi avremo un rischio di livello 4 (forte) in Val di Non e Val di Sole, sul gruppo Ortles-Cevedale, Adamello, Dolomiti di Brenta e sulle Alpi Pennine. Sulle Alpi di confine occidentali, sulle Alpi lombarde, venete, del Trentino-Alto Adige e del Friuli rischio di grado 3 (marcato). Rischio 2 (moderato) sui restanti rilievi alpini.



Le previsioni per lunedì - Al mattino parziali schiarite soprattutto al Centro e al Nordest con qualche nebbia in diradamento su pianura veneta ed emiliana. Nuvole irregolari più o meno compatte sul resto dell'Italia con qualche piovasco sulla bassa Campania. In giornata le nuvole insisteranno soprattutto sull'estremo Nordovest, sul basso Lazio, al Sud e in Sicilia con qualche breve pioggia possibile su basso Lazio, Campania, Sicilia occidentale, in serata anche nel nord-est della Sardegna, Foggiano e Puglia meridionale. Temperature minime quasi ovunque in calo (al Centro e al Nordest con le schiarite avremo cali fino a 3-5 gradi; previsti ad esempio -3 gradi per Trento, -2 gradi per Bolzano e -1 grado per Udine), massime con poche variazioni. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi di Libeccio in Sicilia e di Scirocco in Sardegna.



La tendenza - Martedì giornata con cielo in prevalenza nuvoloso in tutta Italia, sarà possibile qualche pioggia isolata nel Lazio, nelle Marche, in Romagna, sui settori ionici del Sud e sulla Sicilia orientale. Venti moderati di Scirocco sui mari meridionali. Temperature senza grandi variazioni. Nella parte centrale della settimana sul nostro Paese si intensificherà una circolazione di tipo ciclonico che dovrebbe accentuarsi soprattutto nella giornata di giovedì quando sarà rinvigorita da una nuova perturbazione in arrivo dall'Atlantico; il tempo dovrebbe peggiorare a partire dalla seconda parte della giornata di mercoledì con delle precipitazioni che colpiranno soprattutto Sardegna, settore tirrenico della penisola, Lombardia e Nordest. Al Nord la neve potrà cadere a quote relativamente basse. I venti si intensificheranno soprattutto al Sud e nelle Isole. (Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).