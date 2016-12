Meteo, piogge al centro-sud e rischio nubifragi nelle isole

Grazie al graduale allontanamento dell'intenso vortice depressionario, tempo in miglioramento invece nella giornata di domenica, con piogge residue, ma in generale meno intense, solo su regioni orientali e Sud peninsulare; insisteranno però venti forti provenienti dai quadranti settentrionali.



PREVISIONI PER SABATO Oggi cielo da nuvoloso a coperto su tutte le regioni. Già dal mattino e per gran parte del giorno piogge diffuse e localmente intense in Emilia Romagna e gran parte del Centrosud, anche sotto forma di rovesci e temporali. Nel resto del Nord qualche debole pioggia è prevista risalire verso l'alto Adriatico e il Friuli Venezia Giulia nella seconda parte della giornata. Altrove non si prevedono fenomeni di rilievo. In Sardegna le precipitazioni si esauriranno nella seconda parte della giornata e, a fine giornata, il tempo migliorerà decisamente. Temperature massime in leggero calo in gran parte d'Italia. Venti da moderati a forti su Centrosud e isole, ma localmente fino a burrascosi con raffiche a 80-100 km/h. Mari da molto mossi ad agitati, fino a molto agitati su basso Adriatico e mar Ionio, con conseguenti mareggiate sulle relative coste.



Temperature quasi estive in Sicilia e all'estremo Sud. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità di 80 al Nord, 90 al Centrosud.



PREVISIONI PER DOMENICA Domenica rasserena fin dal mattino su Nordovest e fascia centrale tirrenica. Nel resto del Paese cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma con tendenza a schiarite in Sardegna. Saranno ancora possibili piogge sparse, per lo più di debole o moderata intensità, su Friuli Venezia Giulia, Romagna, regioni centrali adriatiche e Sud peninsulare e nord Sicilia. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi concentrandosi in forma isolata tra Puglia, Basilicata e Calabria. In serata tendenza a nuovo aumento della nuvolosità su regioni di Nordovest e Toscana. Temperature minime in diminuzione. Massime in rialzo nelle regioni centrali tirreniche; in lieve diminuzione su Friuli Venezia Giulia, coste adriatiche e ioniche. Venti intensi dai quadranti settentrionali al Centrosud. Mari ancora molto mossi: localmente agitati il basso Tirreno e il mar Ionio.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA L'inizio della prossima settimana vedrà un lunedì con condizioni di tempo più soleggiato e stabile specialmente al Centrosud, dove le temperature tenderanno ad aumentare. Gran parte del Nord e della Toscana vedranno un graduale aumento della copertura nuvolosa a causa dell'avvicinamento della parte più avanzata di una nuova perturbazione che, da martedì, darà origine a un peggioramento più marcato al Centrosud. Questa perturbazione, muovendosi molto lentamente, abbandonerà la nostra Penisola nella giornata di venerdì, lasciando le ultime piogge al Sud, e sarà seguita da correnti più fredde.