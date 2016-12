26 giugno 2016 10:45 Meteo: picchi di 35 gradi al Centrosud, caldo in attenuazione al Nord Continua lʼalternanza di sole e nuvole con qualche temporale sulle regioni settentrionali, in attesa dellʼanticiclone delle Azzorre che porterà il bel tempo

"Il weekend si conclude all'insegna del bel tempo e caldo oltre la norma al Centrosud, con soltanto qualche temporale di calore nelle zone interne. Le regioni settentrionali invece subiranno gli effetti del transito della coda della perturbazione in allontanamento verso l’Est europeo, ma che sarà in grado di determinare ancora degli episodi di instabilità non solo sui rilievi, ma a tratti anche sulle pianure. Durante la prossima settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l’alta pressione tenderà a consolidarsi nell’area mediterranea favorendo, così, condizioni di tempo soleggiato e clima caldo specialmente al Centrosud. Le regioni settentrionali rimarranno un po’ più esposte agli effetti delle correnti atlantiche che transiteranno sull’Europa centrale, ma che potranno di tanto in tanto infiltrarsi a Sud delle Alpi e favorire qualche breve fase temporalesca, in particolare tra mercoledì e giovedì".

Le previsioni di domenicaDomenica al mattino qualche addensamento nuvoloso di tipo basso in Liguria, sul basso versante tirrenico e sulle aree alpine di Nordest con temporali isolati; nelle altre zone tempo più stabile. Nel pomeriggio i temporali interesseranno anche buona parte dell’arco alpino, le zone pedemontane e l'Emilia occidentale. Non si escludono brevi fenomeni anche lungo la fascia centrale della pianura padana e l'Appennino centro-meridionale. Prevalenza di sole nel resto del Paese. Fra sera e notte alcuni temporali si concentreranno fra le pianure del Nord, l’alto Adriatico e le Alpi orientali. Insiste il caldo ma con temperature massime in lieve calo al Nord e regioni tirreniche, in aumento sulle Isole: previsti nel pomeriggio 27°C a Torino, Aosta e Venezia, 30°C a Milano e Verona, Napoli, Messina, 32°C a Bolzano, Firenze, Roma, Catania, 34°C a Perugia, Cagliari, Crotone, 35°C a Olbia.

Le previsioni di lunedìLunedì inizio di giornata con elevato rischio di piogge e temporali localmente forti su Veneto e Friuli Venezia Giulia; alcuni fenomeni interesseranno anche le zone limitrofe del Nordest e della Lombardia orientale. Soleggiato altrove. Nel corso del pomeriggio i temporali saranno ancora possibili in forma più localizzata su Prealpi lombardo-venete e relative aree pedemontane, lungo l’Appennino, in Emilia e in Umbria, ma con possibili sconfinamenti verso il medio Adriatico. Temperature in ulteriore calo al Centronord. Clima più ventilato, con Maestrale in rinforzo sulla Sardegna.