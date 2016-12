26 marzo 2016 Meteo, Pasqua più assolata al Nord Sabato di lieve instabilità al Sud, ma domenica con prevalenza di bel tempo ovunque. A Pasquetta nuvolosità variabile

"La debole perturbazione che sabato attraverserà rapidamente il Sud sarà accompagnata da un aumento dell'instabilità e da un temporaneo lieve calo delle temperature proprio su questa parte del Paese - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo, - mentre al Nord avrà la meglio il sole, con schiarite significative anche in gran parte del medio Tirreno e delle Marche. A Pasqua il temporaneo rinforzo dell'alta pressione garantirà condizioni di bel tempo e clima mite in gran parte dell'Italia, con nubi più che altro confinate fino al pomeriggio al Nordovest: su queste regioni si farà sentire l'avvicinarsi di un'altra perturbazione che, tra la sera e la notte seguenti, porterà piogge sparse su gran parte del Centronord e deboli nevicate a quote alte sulle Alpi. Farà seguito una giornata di Pasquetta con tempo tutto sommato buono: infatti, anche se non mancheranno le nuvole, queste si alterneranno a schiarite e avremo pochissime piogge".

Previsioni di sabatoSoleggiato al Nordovest e in Toscana ma con schiarite sempre più ampie anche al Nordest, in Emilia Romagna, Marche, Lazio e Sardegna. Più nuvoloso nel resto del Centrosud: nel pomeriggio pochi episodi di instabilità, con piogge isolate o brevi rovesci su Campania, Basilicata, Nord Calabria, Puglia, zone interne dell'Abruzzo, del Molise e della Sicilia. Un po' di neve sull'Appennino centro-meridionale oltre 1200-1400 metri. La sera qualche rovescio ancora possibile solo su Calabria, Messinese e Salento, tendenza a schiarite nelle altre zone. Temperature in rialzo al Nord, in lieve calo nel medio Adriatico e al Sud. Maestrale sulle Isole. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto (IdA tra 85 e 95 in tutta Italia).

Previsioni per Pasqua e PasquettaA Pasqua tempo in prevalenza bello e soleggiato. Da segnalare sulle regioni di Nordovest un graduale aumento della nuvolosità con qualche pioggia nel pomeriggio sulla Liguria e deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre 1400-1500 metri. In serata, piogge su Liguria, Lombardia, Toscana, in spostamento poi nella notte verso Triveneto, Emilia Romagna e gran parte delle regioni centrali. Temperature massime in aumento di 1-4 gradi sul medio Adriatico e al Sud, ventilato su Liguria, Sardegna e Puglia meridionale.



A Pasquetta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori. Nuvolosità variabile al Nord e sulle regioni peninsulari, con maggiori schiarite sulle coste tirreniche e, dal pomeriggio, al Sud. Al mattino, piogge occasionali su zone interne del Centro, Campania, Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio non avremo precipitazioni di rilievo in nessuna regione: al più, qualche piovasco sarà possibile a ridosso dei rilievi tra Liguria e Toscana e sulle Prealpi. Temperature senza grandi variazioni con valori nella norma, venti deboli al Centronord, da deboli a moderati al Sud e sulle Isole.