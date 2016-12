Meteo, nuvole al Nord: dalla prossima settimana tornerà l'inverno

12:00 - La giornata di domenica trascorrerà con il passaggio di nuvolosità al Centronord e in Sardegna; tempo più soleggiato invece al Sud e in Sicilia. L’inizio della settimana sarà caratterizzato da prevalenza di nuvole, non esclusa qualche pioggia, ma anche da temperature miti. L’arrivo giovedì di aria fredda artica riporterà una fase di clima invernale, con un brusco calo termico (anche superiore ai 10 gradi).

Molto vento, rovesci intensi e la possibilità di nevicate a bassa quota nelle zone interne del Centro.



DOMENICA TEMPO IN PREVALENZA STABILE, POCHE PIOGGE IN SERATA TRA TOSCANA E LIGURIA

Oggi al mattino nuvole al Nordovest e sulle Alpi, con deboli nevicate sui rilievi di confine; nel corso delle ore prime schiarite sul Piemonte e nuvole in arrivo anche al Nordest. Nel corso del pomeriggio schiarite all’estremo Nordovest, mentre le nuvole si spingono sulla Sardegna e in parte del Centro, a iniziare dalla Toscana, ma con dei rasserenamenti che resistono sul medio Adriatico e nel Lazio; qualche pioviggine possibile tra pomeriggio e sera su Levante Ligure e alta Toscana. Ancora in prevalenza bello al Sud e in Sicilia.



Temperature in calo al Nordest, lievi rialzi al Sud. Venti deboli, ma con rinforzi di Libeccio sul Ligure e da ovest in Sardegna.



LUNEDÌ NUBI IN ADDOSSAMENTO LUNGO IL SETTORE TIRRENICO E DEBOLI PIOGGE. PICCHI DI 18°C AL CENTROSUD

La prossima settimana vedrà due fasi molto distinte: all’inizio correnti occidentali porteranno molti passaggi nuvolosi e un clima mite, con picchi oltre 20°C in Sicilia; da giovedì l’irruzione di aria molto fredda, proveniente dalla zona fra l’Artico canadese e la Groenlandia, porterà una fase più invernale, con temperature in sensibile calo (anche di 10-12°C in 48 ore) e possibili nevicate a quote di bassa collina in Emilia Romagna e zone interne del Centro. Ad esempio ad Ancona si passerà da 18°C di martedì a 7°C giovedì, a Firenze da 18°C a 8°C, a Perugia da 19°C a 8°C, a Bologna da 15°C a 6°C.



Lunedì avremo un addossamento delle nuvole lungo l’arco alpino, con fenomeni sulle zone confinali e maggiore diffusione al mattino. Nevicate a quote piuttosto elevate, al di sopra dei 1300 metri. Nel resto del Nord passaggi nuvolosi variabili, più che altro concentrati al mattino alternati a qualche apertura. Possibile qualche pioggia sul Friuli Venezia Giulia.



Al Centrosud correnti occidentali piuttosto umide causeranno un addossamento delle nuvole sul settore tirrenico dalla Toscana fino al nord-ovest della Calabria con qualche pioggia isolata (al mattino su alta Toscana, basso Lazio e nord Campania).



Sull’Adriatico, nel resto del Sud e in Sardegna nuvole meno compatte alternate a fasi soleggiate. Temperature in generale rialzo, sia nei valori minimi che massimi, soprattutto su medio Adriatico e settori ionici con punte di 18°C a Pescara Catania.



Venti occidentali moderati sui mari di Ponente, Libeccio più intenso tra alto Tirreno e mar Ligure.



DA GIOVEDÌ BRUSCO CAMBIAMENTO: TORNA L’INVERNO CON CALO TERMICO E MALTEMPO

Martedì continuerà questo flusso mite occidentale, più intenso in quota rispetto ai bassi strati, con nuvolosità in transito più densa al Centronord e basso Tirreno. Martedì scarso rischio di precipitazioni, con un clima mite al Centrosud, questa volta soprattutto sulle zone tirreniche e ioniche. Mercoledì inizierà un cambiamento, in particolare nell’ultima parte della giornata: arriverà la parte più avanzata di una nuova perturbazione, che formerà poi un vortice nella serata, e sarà seguita da aria molto fredda di origine artica.



In giornata aumenteranno le nuvole sulle regioni centro-settentrionali con temperature in aumento soprattutto al Sud e Sicilia. Giovedì il tempo sarà perturbato su gran parte dell’Italia, con le zone più colpite a sud del Po e in particolare Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna e Campania. Aria fredda con limite delle nevicate a quote collinari, soprattutto sulle zone interne del Centro. Nelle giornate successive l’aria fredda si propagherà anche al Sud con nevicate a quote basse soprattutto su fascia adriatica centrale e Appennino meridionale.