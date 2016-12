15 gennaio 2016 Meteo, nel weekend neve a bassa quota e deciso crollo delle temperature Nel fine settimana torna a ruggire lʼinverno: protagonista la neve fino alle coste e lʼirruzione di correnti gelide di origine artica

La perturbazione che ha raggiunto l'Italia, nella giornata di venerdì si trasferirà gradualmente sulle regioni meridionali, mentre l'aria fredda che la segue comincerà ad affluire nel Mediterraneo sospinta da intensi venti nord-occidentali: in ogni caso nuvole, pioggia e vento nelle prossime ore insisteranno più che altro al Sud, mentre al Nord splenderà il sole.

Con il fine settimana inizierà poi una fase di tempo decisamente più invernale: l'irruzione sulla nostra Penisola di correnti gelide favorirà infatti un deciso crollo delle temperature, anche dell'ordine dei 10-15 gradi rispetto ai tepori "primaverili" di inizio settimana, e nevicate fino a quote di bassa collina nelle zone interne del Sud, localmente fino sulle coste nel medio Adriatico. Al Nord e nelle regioni tirreniche centrali le correnti molto fredde saranno asciutte: non arriveranno quindi precipitazioni. Farà comunque decisamente freddo.

Previsioni per venerdìVenerdì al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei e modesti annuvolamenti, in particolare a fine giornata tra l'estremo Nordest e l'Emilia Romagna, con la possibilità nella prossima notte di locali, brevi rovesci tra il Polesine e la Romagna. Al Centro e in Sardegna cielo inizialmente nuvoloso, con residue piogge tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio rasserena nel nord del settore, isolate piogge si concentreranno in Molise.

Al Sud e in Sicilia cielo nuvoloso con piogge o locali rovesci più probabili su Campania, Calabria tirrenica e Puglia. Nella notte tendenza a ulteriore peggioramento al Sud e in Sicilia. Venti moderati e freddi nord-occidentali, anche forti al Sud e nelle Isole (di Libeccio sul Mar Ionio).

Forte tramontana in Liguria e locali venti di Foehn al Nordovest. Mari tutti molto mossi, fino ad agitati nei bacini meridionali. Temperature massime: in sensibile diminuzione nelle Alpi, altrove in temporaneo rialzo.