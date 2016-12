Meteo, maltempo senza sosta: allerta al Centrosud

Previsioni per giovedì Cielo prevalentemente sereno al Nord , ma verso sera nuvolosità in aumento sulle Alpi occidentali, con qualche spruzzata di neve non esclusa. Al Centro tendenza a rasserenamenti su Toscana, Umbria e Marche soprattutto nella seconda parte della giornata . Nel resto del Centro cielo molto nuvoloso con precipitazioni residue su basso Lazio, Abruzzo e Molise, in rapido esaurimento già dal primo pomeriggio con tendenza a qualche schiarita. Al Sud e nelle Isole cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni nelle regioni peninsulari e sulla Sicilia . Durante il pomeriggio fenomeni in esaurimento più concentrati su Calabria tirrenica e Nord della Sicilia . Nella prossima notte tendenza a peggioramento e a deboli precipitazioni su Toscana centro-settentrionale, Sardegna e Sicilia occidentale . Temperature in generale lieve diminuzione . Venti in attenuazione, ancora moderati o localmente forti occidentali al Sud e attorno alle Isole.

Previsioni per venerdìIn mattinata in tutto il Paese nuvolosità variabile con schiarite più ampie e probabili tra Abruzzo, Molise e Puglia e nel Triveneto. Deboli precipitazioni tra Toscana, Romagna e nord delle Marche (nevose oltre 800-1000 metri) e all'estremo Sud, in particolare tra Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. A fine mattinata prime deboli nevicate in arrivo su Alpi occidentali e Valle d'Aosta.



Nel pomeriggio rapido peggioramento con deboli precipitazioni sparse anche su regioni di Nordovest, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e nord della Sardegna. Residue deboli precipitazioni sulla Sicilia. In serata e nella notte il peggioramento si estenderà anche alle regioni di Nordest, alle restanti regioni centrali, a Campania e alta Calabria tirrenica, con una intensificazione delle precipitazioni su regioni centrali tirreniche, Umbria, Emilia Romagna e coste dell'alto Adriatico.



Neve: dalla tarda mattinata nevicherà fino al fondo valle su Alpi occidentali e Valle d'Aosta, ma qualche spruzzata di neve nel pomeriggio e in prima serata potrebbe arrivare fino a quote molto basse (200-300 metri di quota) su Piemonte, Appennino ligure, Ovest e Sudovest Lombardia e Ovest dell'Emilia.



Temperature in diminuzione al Nord e sulla Toscana, più sensibile al Nordovest; in rialzo su medio e basso adriatico e sulla Sardegna. Venti: si disporranno ovunque dai quadranti meridionali. Soffieranno moderati e in serata localmente anche forti sui mari di Ponente.