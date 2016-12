26 febbraio 2015 Meteo: maltempo al Sud e sull'Abruzzo, da venerdì parziale miglioramento Il fine settimana trascorrerà in maniera abbastanza tranquilla con sporadiche piogge al Sud soprattutto nella giornata di sabato Tweet google 0 Invia ad un amico

11:36 - Continua a rimanere critica la situazione sull'Abruzzo dove continuano le abbondanti piogge. Anche al Sud la situazione non si presenta tranquilla: infatti soprattutto lungo i versanti ionici, si concentreranno i fenomeni più intensi, resi ancora più insidiosi dai forti venti di Scirocco che insisteranno per buona parte della giornata. Venerdì il maltempo tenderà, seppur parzialmente, ad attenuarsi.

Una nuova perturbazione atlantica si affaccerà però al Nord e sulla Sardegna portando più che altro della nuvolosità e poche precipitazioni. Il fine settimana trascorrerà in maniera abbastanza tranquilla con i residui effetti di quest'ultimo sistema nuvoloso in termini di sporadiche piogge al Sud soprattutto nella giornata di sabato.



Le previsioni per giovedì 26 febbraio - Piogge e rovesci sparsi su medio Adriatico e gran parte del Sud, con quota neve intorno a 700-1000 metri sull'Appennino. Qualche pioggia possibile in giornata anche sulla Sardegna meridionale e sul basso Lazio. Fra pomeriggio e sera fenomeni in intensificazione lungo i versanti ionici dove i temporali saranno accompagnati anche da forti raffiche di Scirocco.



Situazione più tranquilla nelle altre regioni, in particolare le schiarite resteranno ampie al Nordovest e tenderanno ad estendersi gradualmente anche sulle regioni centrali tirreniche.



Le previsioni per venerdì 27 febbraio - Venerdì nuvolosità variabile in tutte le regioni, con schiarite più ampie sull'alto Adriatico e nel settore del medio Tirreno. Al Sud ancora tempo instabile, in particolare su Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Irpinia, Calabria e nord della Sicilia, dove resterà alto il rischio di deboli precipitazioni intermittenti. In Appennino limite delle nevicate intorno a 1200-1400 metri.



A fine giornata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, concentrandosi sul basso Adriatico e intorno allo Stretto di Messina. In serata qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna occidentale. Temperature minime in calo di 1-3 gradi al Nordest, Centro e Sardegna, massime senza variazioni di rilievo. Venti moderati di Maestrale su Canali delle Isole.



Le previsioni per il weekend - Sabato la debole perturbazione arrivata venerdì si concentrerà sulle regioni meridionali e sulle Isole, dove l'atmosfera resterà ancora instabile con cielo nuvoloso e precipitazioni più probabili nella seconda parte della giornata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale.



Nel resto del Paese tempo buono, in particolare al Nord, Toscana, Umbria e alto Lazio dove il cielo sarà in prevalenza sereno poco nuvoloso. Nel resto del Centro cielo irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità al Nordovest e in Sardegna. Le temperature saranno in lieve generale aumento. Ancora venti moderati settentrionali intorno alla Sardegna e nelle regioni adriatiche.



Domenica una perturbazione atlantica attraverserà l'Europa centro-settentrionale e con la sua coda toccherà anche l'Italia ma con effetti scarsi. Avremo quindi diversi passaggi nuvolosi soprattutto al Centronord e in Sardegna, a tratti estesi anche se non mancheranno le schiarite. Le nubi più compatte resteranno addossate alla barriera alpina dove saranno possibili sporadiche deboli precipitazioni. Al Sud cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite e senza precipitazioni di rilievo. Clima diurno mite.



La tendenza per la prossima settimana - Una situazione un po' meno movimentata sembra prospettarsi per la prima parte della settimana prossima, quando l'Italia si troverà a metà strada tra l'alta pressione in espansione alle basse latitudini e le perturbazioni atlantiche in rapido scorrimento sull'Europa centrale. Tutto ciò in un contesto climatico più mite per l'afflusso di aria temperata oceanica.