Meteo, Italia divisa: tempo instabile al Sud, sereno su Nord e Tirreno

10:23 - All'inizio di settimana l'estremo Sud e le Isole vedranno condizioni di instabilità a causa di una circolazione di bassa pressione che resterà posizionata tra i Balcani e il Mar Nero. Potremo avere così il rischio rovesci e temporali soprattutto tra Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese tempo stabile e per lo più soleggiato al Nord e medio Tirreno. Nel fine settimana l'alta pressione garantirà tempo buono e clima mite su tutta l'Italia.

Le previsioni per lunedì - Fin dal mattino di lunedì avremo un cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e nelle Isole maggiori. In Sicilia oltre alle nuvole sono attese anche delle piogge che risparmieranno soltanto i settori più occidentali e le coste tirreniche, mentre nell'est e nel sud dell'isola possibili rovesci o temporali a tratti di forte intensità. Da segnalare occasionali piovaschi anche lungo le coste nord-orientali della Sardegna e sulla Puglia. Per lo più soleggiato al Nord e nelle regioni tirreniche, salvo un po' di nuvolosità in Piemonte e alta Lombardia. Le temperature registreranno una lieve flessione con massime tra i 15 e i 20 gradi. Venti in prevalenza orientali, moderati su Ligure, alto Adriatico, Ionio e Salento, nord della Sardegna.



Le previsioni per martedì - Martedì ancora tempo buono al Nord (soprattutto sui rilievi, mentre in pianura al mattino ci sarà qualche nube bassa in più) e regioni tirreniche. Più nuvolosità lungo le regioni adriatiche con il rischio al mattino di rovesci sul settore ionico tra Calabria e Sicilia. Qualche piovasco nel nordest della Sardegna. Nel pomeriggio piogge in buona parte della Sicilia, soprattutto nelle zone interne, e sulla Sardegna orientale. In serata fenomeni in attenuazione, con solo qualche pioggia nel crotonese. Venti orientali più deboli, ancora a tratti moderati su Ionio e riviera di Ponente. Temperature con poche variazioni.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì la pressione rimarrà medio-alta nei bassi strati: avremo dunque prevalenza di sole specialmente al Nord, qualche annuvolamento sparso nel resto d'Italia soprattutto lungo l'Appennino, sull'Adriatico, in Puglia e Calabria. Ci sarà ancora il rischio di rovesci sulla Puglia, specie quella garganica. Possibilità di qualche rovescio anche tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Venti deboli e temperature senza particolari variazioni.



Fino a giovedì continuerà il rischio di una leggera instabilità sulla Puglia, zone adriatiche, Calabria e nord-est Sicilia. Altrove prevalenza di sole e tempo stabile. Da segnalare solo, nella giornata di giovedì, il passaggio di qualche nube innocua in più sulle regioni settentrionali.



Weekend di Ognissanti di sole e clima mite - Nella seconda parte della settimana una rimonta più decisa dell'alta pressione da ovest favorirà tempo gradualmente più stabile anche all'estremo Sud, accompagnandoci fino al prossimo fine settimana, quello di Ognissanti, che vedrà una prevalenza di tempo stabile e clima mite sull'Italia. Sarà una settimana caratterizzata da clima autunnale dappertutto: temperature nella norma con valori in linea con le medie stagionali, con un lieve aumento delle massime al Nord.