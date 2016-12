27 gennaio 2016 Meteo, inverno bloccato: alta pressione sub-tropicale e clima mite Lʼanticiclone abbraccia la nostra Penisola e ferma il freddo, aggravando il problema della siccità e della qualità dellʼaria nelle nostre città. Picchi fino a 20 gradi sulle Isole

Alta pressione di matrice sub-tropicale sarà protagonista per più giorni sul Mediterraneo Centrale e sull'Italia, probabilmente anche all'inizio del mese di febbraio. Ne conseguirà tempo sostanzialmente stabile e quindi avremo un aggravio della siccità e la presenza di nubi basse o nebbie sempre più diffuse. Registreremo inoltre un progressivo deterioramento della qualità dell'aria con aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti. "In alcune città della Val Padana centro-orientale - affermano i meteorologi del centro Epson Meteo - il valore del Pm10 è da giorni doppio se non addirittura triplo rispetto alla soglia limite per la salvaguardia della salute umana, fissata per legge in 50 µg/m3". La massa d'aria che accompagna la struttura anticiclonica è decisamente mite con temperature destinate quindi a rimanere sopra la norma soprattutto in montagna, con lo zero termico che si posizionerà anche nei prossimi giorni al di sopra dei 3.000 metri, e con punte prossime ai 20 gradi nelle Isole.

Previsioni per mercoledìNubi compatte tra Liguria e Toscana con qualche momento di pioviggine su Levante Ligure e Alta Toscana. Aumento graduale della nuvolosità in pianura tra Est Piemonte, Lombardia, Emilia, ma anche Campania e Calabria tirrenica. Tra sera e notte nubi in estensione anche alle Venezie. Nel resto del Paese tempo più soleggiato con velature in arrivo sul resto del Nord. Nella notte prossima qualche pioviggine tra coste venete e Venezia Giulia e locali nebbie possibili sulla Puglia. Temperature: leggeri cali nelle zone più nuvolose in Val Padana, lievi aumenti al Sud con punte di 17-18°C. Venti di Libeccio in rinforzo sul Levante Ligure.



Smog: i valori più alti registrati in Veneto